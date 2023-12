Riforma Pensioni 2024 l’editoriale | un anno insoddisfacente

Leggi su pensionipertutti

(Di sabato 23 dicembre 2023) Siamo ormai alle battute finali della legge di bilancio che sarà votata dopo un “tour de force” entro il 31 dicembre per scongiurare l’esercizio provvisorio e un altroè stato buttato via sul fronte della previdenza. L’era cominciato con molte speranze perché tutti erano convinti che le promesse sullesarebbero state mantenute e ciò aveva creato molte aspettative poi andate completamente deluse. I primi mesi del 2023 sono stati un tiramolla con esponenti della maggioranza di Governo che ripetutamente asserivano che avrebbero ripristinato Opzione Donna inserendo il provvedimento in un decreto ad hoc che poi è stato ripetutamente rinviato senza mai trovare la volontà di effettivamente fare alcunché. Unda dimenticare per leDopo alcuni incontri con i ...