Ric Flair | “MJF potrebbe essere il prossimo Randy Orton | è davvero bravo”

(Di sabato 23 dicembre 2023) MJF è stato definito uno degli heel più importanti dell’attuale generazione di pro wrestler e non è difficile capirne il motivo. È anche AEW World Champion e gode del rispetto di molti veterani, tra cui Ric. MJF si è realmente infortunato dopo Full Gear, riscontrando una lussazione dell’anca, una frattura alla spalla e un labbro lacerato. Parlando con The Wrestling Classic, The Nature Boy ha parlato dei progressi del campione del mondo AEW nel wrestling professionistico. Le sue parole “Penso che MJF appare sicuro di sé nella vita reale così come lo è sul ring. Ha una buona interazione, un ottimo look e si è impegnato a fondo per arrivare a questo livello. Il futuro per lui lo vedo sconfinato perché èil...