Ribaltone | Giuliacci annuncia il ciclone di fine anno | cosa ci aspetta

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 dicembre 2023) Un Natale all'insegna del dominio della bassa pressione e dell'anti. Questo è quanto da giorni si legge sulle condizioni meteorologiche delle feste. Temperature fuori dalla norma e giornate soleggiate. Da, però, potrebbe cambiare tutto. A rivelarlo è direttamente il colonnello Mario, celebre fisico dell'atmosfera. "L'inverno potrebbe prendersi una clamorosa rivincita in prossimità del Capod", ha dichiarato l'esperto, incuriosendo così tutti coloro che stprogrammando qualche breve vacanza per festeggiare l'arrivo del 2024. Tale scenario risulta molto credibile perché si basa sui modelli previsionali. Come scrive Mariosu meteo.it, non è atteso un "periodo particolarmente rigido", ma "è ...