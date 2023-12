Revoca dell’Ambrogino d’oro a Chiara Ferragni | Santanché | “Non partecipo a queste caz**te” Ma l’ha chiesto Fratelli d’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Una presa di posizione netta quella della ministra del Turismo, Daniela, in merito alla raccolta firme diper chiedere la, a seguito del provvedimento dell’Antitrust sul “pandorogate”, costato all’influencer una multa di oltre un milione di euro. “Noi non partecipiamo a”, ha commentato la ministra, rispondendo a una domanda sull’argomento rivolta al deputato di Fdi Riccardo Decorato, in quel momento presente di fianco a lei. Entrambi hanno partecipato alla “panettonata” di Natale organizzata proprio da Fdi in piazza San Carlo, a Milano. “I Ferragnez non mi appassionano – ha aggiunto poi la ministra – chi se ne frega”. La richiesta ...