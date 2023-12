Resti di insetti nei dolci di Natale | sequestrate 39 tonnellate

(Di sabato 23 dicembre 2023) Le festività sono un momento di gioia ma, è necessario ricordarlo, occorre prestare grande attenzione. Nella gigantesca corsa al cibo che caratterizza Vigilia e, così come sarà poi a Capodanno, ci si potrebbe ritrovare ad acquistare prodotti non consigliabili. I Nas stanno operando accertamenti a livello nazionale, con maggior intensità in questa fase particolare dell’anno. Si controllano produzione, distribuzione e vendita al dettaglio, tanto sul fronte artigianale quanto su quello industriale. Sono state poste a ispezione circa mille imprese e ingenti sono stati i sequestri.disequestrati I Nas hanno posto sotto sequestro un totale di circa 39didi. È questo il risultato dell’ispezione approfondita condotta in circa mille imprese. Sono ...

