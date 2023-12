“Repubblica” è “costretta” a inserire la Meloni tra le donne del 2023 «Ma non è colta ed è fascista»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nei bilanci di fine anno più ghiotti da leggere c’è anche la classifica delleche “hanno segnato il” stilata da ““, che individua dodici profili femminili internazionali degni di citazione e ne affida le motivazioni a scrittori, giornalisti e psicoanalisti di grido. In effetti l’analisi che ne vien fuori è freudiana, tra rimozioni, traumi, incubi e fantasie varie. Tra leprescelte il quotidiano romano, ovviamente, non può ignorare Giorgia, anche se la sua vittoria elettorale risale al 2022. Che fare? Fingere che non sia stata una protagonista della politica nazionale e internazionale, nel, come riconosciuto da altre autorevoli testate di tutto il mondo, sarebbe stato troppo, perfino per un giornale ostile al centrodestra come ...