Red Bull | Verstappen e Perez svelano gli obiettivi per il 2024 di F1

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 dicembre 2023) Una grande stagione per la Redin Formula 1. Le vetture del Toro hanno dominato in lungo e in largo vincendo agevolmente le due classifiche iridate del Circus automobilistico più famoso e importante del mondo. Dopo aver frantumato tantissimi record potrebbe esserci il rischio di vivere un’annata “a pancia piena” dopo la scorpacciata del 2023. Maxe Sergio, durante una chiacchierata al canale ufficiale al canale TikTok della scuderia austriaca, si sono espressi suglidel prossimo futuro. Le brevi dichiarazioni di Maxe Sergioal canale TikTok della Red(Credit foto – pagina Facebook RedMotorsports)“Voglio solo divertirmi con la famiglia e gli amici. Cercare di passare del tempo di qualità ...