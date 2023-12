Rebecca Welch prima donna arbitro della Premier League | c' è il debutto

(Di sabato 23 dicembre 2023) ROMA - La 40enneè pronta a fare la storia in. Alle 16, in Fulham - Burnley , diventerà il primoa dirigere una gara di. La, che lavora ...

Dopo aver eliminato l’Everton ai calci di rigore il Fulham si è qualificato per le semifinali di EFL Cup nelle quali affronterà il Liverpool. In ... (infobetting)

ROMA - La 40enneè pronta a fare la storia in Premier League . Alle 16, in Fulham - Burnley , diventerà il primo arbitro donna a dirigere una gara di Premier . La, che lavora presso il servizio ...sarà la prima donna a dirigere una partita di Premier League il prossimo 23 dicembre. Un altro passo ...ROMA - La 40enne Rebecca Welch è pronta a fare la storia in Premier League. Alle 16, in Fulham - Burnley, diventerà il primo arbitro donna a dirigere una gara di Premier. La Welch, che lavora presso i ...Manchester City sul tetto del mondo. La squadra di Pep Guardiola completa un 2023 memorabile vincendo anche il Mondiale per Club, ma preoccupa il ritardo in Premier League rispetto a Liverpool, Arsena ...