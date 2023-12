Reazione a Catena | Trio Stellato fa bis nella penultima puntata | cifra intascata

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nel giorno dell'antivigilia di Natale è andata in onda un'altra fortunatadi, ladi questa edizione 2023. Lunedì 25, infatti, ci sarà la versione torneo che eleggerà la squadra più forte di questa annata. In queste ultime giornate a tenere banco sono tre partenopee: Giorgia, Rosie ed Emanuela. Il, archiviata la vittoria della precedente serata, si è ritrovato ad affrontare una famiglia di Maratea. Una sfida tutta «Made in Sud», tra la Campania e la Basilicata, che ha visto riconfermarsi campionesse le ragazze napoletane. Il finale, però, è stato ancora più emozionante grazie alla vincita celebrata. Vediamo che cosa è accaduto e a quanto ammonta il montepremi aggiudicato dal...