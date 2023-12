Real Madrid | scelto il difensore per gennaio | ma c’è un ostacolo… politico

Resta da capire come e con chi ma il manager tedesco è convinto che gradualmente tutti i club si convinceranno della bontà del progetto avviato in collaborazione con, Barcellona e con la ...'L'ho incontrato in occasione della sfida tra il Napoli e il. Abbiamo avuto una bella conversazione. L'ho apprezzato. È un uomo che non ha paura e sa esattamente cosa fare. Conosce i suoi tifosi e cosa è meglio per il club. Di certo non è spaventato ...Il Real Madrid cerca un difensore centrale sul mercato di gennaio. In alternativa al ritorno del francese Raphael Varane dal Manchester United, si valuta il brasiliano Robert Renan (classe 2003), in ...Il grave infortunio subito da David Alaba ha convinto il Real Madrid a tornare sul mercato a gennaio per un difensore. L'austriaco si è rotto il legamento crociato ed ha già finito la stagione, stesso ...