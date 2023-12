Ravezzani contro il VAR | “Fazio | come fa a non essere rigore? Varista incapace”

... Fabio. Una reazione che hanno provato tanti tifosi che sui social si scaglianoquesti decisione: 'Ormai Come se l'anno scorso non ci fosse stato un patteggiamento vergognoso'. En ......di restare agganciati alla Champions e all'Europa in generale passano sia dalla garai ... Ibrahimovic (LaPresse) " Calciomercato.itFabiosul suo profilo 'X' ha infatti espresso le sue ...Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Ravezzani ha commentato così il pareggio tra Salernitana e Milan. Le sue parole. RAVEZZANI – «Milan molto deludente. La Salernitana era l’avversario più facile ...Su Libero: Juve senza Chiesa contro i “suoi” giovani terribili Una trasferta allo Stirpe non è proprio l’impegno più facile che poteva capitare ...