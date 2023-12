Rampage22 12 2023 Holiday Bash

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 23 dicembre 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio di Rampage. Quest’oggi ci troviamo nel Paycom Center di Oklahoma City e tra i match annunciati spicca quello con in palio l’International Championship tra Orange Cassidy e Rocky Romero. Da segnalare anche il main event tra il Mega Campeon della AAA El Hijo del Vikingo e lo sfidante al titolo Black Thaurus. International Championship Match: Orange Cassidy (c) vs. Rocky Romero (3,5 / 5) Si tratta di un opener di buonissimo livello, ad avere la meglio nell’equilibrata contesa è stato Orange Cassidy. The Freshly Squeezed One si è confermato campione grazie alla combo Orange Punch – Beach Break. Vincitore ed ancora campione: Orange Cassidy BACKSTAGE: Kris Statlander parla della bella vittoria in compagnia di Willow Nightingale nello Street Fight che si è tenuto nell’episodio di Collision ...