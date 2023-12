Questo è il calcio | 45 anni di fotografie vissute a bordo campo da Marco Lussoso

L' Alessandria Calcio è la prima società di Calcio professionistica ad adottare le criptovalute come metodo di pagamento per i biglietti delle ... (ilgiornaleditalia)

Il Fantacalcio è argomento caldissimo e all’ordine del giorno per tantissimi appassionati: la statistica sui portieri decisiva per le vostre ... (rompipallone)

Alvino: ”Lo Scudetto lo ha vinto questa società in maniera talmente bella che resterà per sempre nella memoria del calcio italiano. Mi sarebbe ... (terzotemponapoli)

Peccato perché l'atteggiamento oggi è stato giusto e portiamo sempre a casa qualche complimento: a noi, però, servono punti inmomento. Oggi ha esordito Lusuardi e ha fatto davvero bene contro ...FROSINONE - "per me è meraviglioso , grazie ai tifosi e al mister che mi ha dato l'occasione ". Visibilmente emozionato, il talento della Juventus , autore di un , commenta il successo bianconero allo ..."È un'ala, ma non avevo più terzini. Peccato perché l'atteggiamento oggi è stato giusto e portiamo sempre a casa qualche complimento: a noi, però, servono punti in questo momento. Oggi ha esordito ...Victor Osimhen e il Napoli insieme fino al 2026. Questo l'annuncio del Calcio Napoli - affidato ai propri canali social - arrivato a poche ore della sfida di campionato che vedrà gli azzurri impegnati ...