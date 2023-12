Questa è davvero una Finanziaria fatta per i più poveri

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 dicembre 2023) Sarà anche un governo di centrodestra, dunque più incline a coccolare il suo elettorato di riferimento: quel ceto medio, vezzeggiato e ambito da tutti i partiti dell'arco costituzionale, ma che rimane puntualmente a bocca asciutta, ma nelle scelte di politica economica non c'è dubbio che finora a beneficiare di aiuti e sostegni sia stata quella parte di elettorato in maggiore difficoltà, che tradizionalmente ha sempre guardato a sinistra per la tutela dei propri interessi. Basta partire dal taglio del cuneo fiscale, la riduzione dei contributi previdenziali pagati dai lavoratori nella busta paga. Inizialmente si era puntato sulla distribuzione del risparmio tra l'occupato (considerato a ragione povero) e l'imprenditore (identificato più o meno giustamente come ricco). Alla fine ha prevalso la visione di favorire il pieno recupero ai più deboli, quelli con redditi lordi fino a 25mila ...