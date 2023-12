Quel pasticciaccio grande di Rebel Moon

(Di sabato 23 dicembre 2023) Quindi, che dire del primo film di fantascienza pura di Zack Snyder? Cheha tutti gli stilemi del regista di 300 e Wonder Woman - lo slow motion nelle scene di battaglia, eroi ed eroine dai corpi scolpitissimi, una certa quota bdsm che corre sottopelle - e quindi è molto snyderiano, quasi una summa del percorso del regista, ma poi pesca tanto, troppo, da un'infinità di mondi fantascientifici altrui (e non solo cinematografici). Peccato mortale? Ni, perché, se da un lato avresti voluto trovarci un po' più di novità, dall'altro, non puoi nemmeno dire di esserti annoiato. In poche parole, l'intrattenimento c'è e alla fine del film ci arrivi, anche domandandoti cosa potrà arrivare dopo. A conti fattiè un pasticcio con tanti ingredienti, a volte quasi infilati alla rinfusa, che però, quando esce dal ...

