Quei bravi ragazzi | nessuno meglio di Scorsese può raccontare le strade di New York

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023)Sky Cinema Action, con Ray Liotta, Robert De Niro e Paul Sorvino. Regia di Martin. Produzione Usa 1990. Durata: 2 ore e 30 LA TRAMA Dopo 30 anni di vita da mafioso un "cattivo ragazzo" dell'Hell's Kitchen è arrestato per traffico di droga. Non va in galera giusto perchè " si pente" (collabora colla giustizia). Dovrà fare il bravo per tutti gli anni a venire. Intanto rievoca i suoi sei lustri da malfattore, i compagni di strada, gli omicidi e le rapine rimasti impuniti. PERCHÈ VEDERLO Perchédi Martinè in grado dile mean streets di Newe la lotta per la sopravvivenza. Il racconto è avvincente e il disegno antropologico di questi impiegati del crimine (vedi le loro ...