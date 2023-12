Quando la politica fa premio sull’economia Il nuovo Patto di stabilità analizzato da Polillo

Leggi su formiche

(Di sabato 23 dicembre 2023) Se tutto andrà bene, la contropartita deldisarà stato il voto di 225 mila elettori tedeschi a favore di Christian Wolfgang Lindner: l’attuale ministro delle Finanze, nonché leader dell’Fdp. Il Partito liberale democratico. Partito che forse resterà sulla scena europea, ma in danno ai 445 milioni di abitanti dell’Eurozona, che forse potevano sperare in qualcosa di meglio. Paradossi di una realtà, come quella europea, in cui i principali dirigenti appartengono al mondo di Lilliput. Pronti a sacrificare ogni cosa, pur di difendere la propria posizione personale.Vladimir Putin irride alle debolezze del Vecchio Continente, purtroppo, qualche ragione è dalla sua parte. Gli ultimi sondaggi dello scorso 19 dicembre avevano attribuito all’Fdp solo il 5 per cento dei ...