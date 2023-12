Putin | le elezioni in Russia sono già decise Che fine fanno fare alla sfidante Duntsova

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023)già, forse, le prossimepresidenziali in. L'unicadel presidente in carica Vladimir, l'ex giornalista televisiva Ekaterina, si era candidata al Cremlino come indipendente ma è stata interdetta e la prossima primavera non potrà dunque correre per l'eventuale successione all'attuale capo dello Stato. La, pacifista dichiarata, voleva candidarsi per porreguerra con l'Ucraina. Ma la commissione elettorale ha votato all'unanimità per respingere la sua candidatura tre giorni dopo la sua presentazione, citando 100 "errori" sul suo modulo.ha detto che farà ricorso contro la decisioneCorte Suprema, secondo ...