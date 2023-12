Probabili formazioni Verona-Salernitana | diciottesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 18:00 di sabato 30 dicembre al Bentegodi. Su Dazn potrete seguire questo scontro diretto per la salvezza tra due squadre che dopo un periodo di difficoltà stanno cercando continuità di risultati. Dopo il pareggio col Milan, i granata vogliono altre risposte incoraggianti. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della settimana con gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Filippo Inzaghi. Ecco lemosse di formazione dal 1? per questa sfida salvezza che non ammette errori prima del nuovo anno. Quale sarà il risultato? Scopriamolo insieme ...