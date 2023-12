Probabili formazioni Cagliari-Empoli | diciottesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ledi, match delladi. All’Unipol Domus i sardi sfidano i toscani in una partita forse decisiva per la lotta salvezza che le coinvolge entrambe ormai da inizio stagione, anche se siamo ancora alla fine del girone di andata. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di sabato 30 dicembre. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, Claudio Ranieri e Aurelio Andreazzoli.– Luvumbo e Lapadula dal 1? nell’attacco di Ranieri: Petagna cerca spazio ma finisce in panchina, così come Pavoletti.– Caputo prova a recuperare ma rischia di non farcela, si prepara Shpendi per il tridente con Cancellieri e Cambiaghi, ...