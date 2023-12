Principessa Anna | frecciatina a Camilla e retroscena sulla morte della regina Elisabetta

Leggi su biccy

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il prossimo 26 dicembreBBC andrà in onda il documentario Charles III: The Coronation Year e tra i membrifamiglia reale che faranno delle rivelazioni ci sarà anche la. La sorella di Re Carlo ha svelato che sua madre non voleva morire a Balmoral, il suo desiderio era di tornare a Londra, a Buckhingam Palace, per rendere più facili le procedure del piano ‘London Bridge’. “In pochi lo sanno, forse solo nei familiari, ma lei avrebbe voluto tornare a Buckingham Palace prima di morire per rendere le cose meno difficili alla famiglia e ai sudditi. Fui proprio io a convincerla a rimanere a Balmoral, la residenza più amata da mia madre. Volevamo che non pensasse al dovere e a servire il Paese, almeno per una volta. Invece, lei era pronta a mettere il Regno davanti a tutto, anche ai suoi desideri ...