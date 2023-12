Prima vittoria giudiziaria per Donald Trump | la Corte Suprema aspetta per decidere se sia processabile o meno

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nella giornata di ieri venerdì 22 dicembre 2023, ladegli Stati Uniti ha detto che non intende esaminare immediatamente la situazione dell'ex Presidentein merito all'assalto al Congresso del 6 gennaio 2023, per giudicare se sia. L'inizio del processo r

... in quanto Simone è riuscito a conquistare proprio tutti ed è stato premiato dalla vincitrice dellaedizione di The Voice Kids, Melissa Agliottone. A portarlo allaè stato il brano ......seconda edizione di The Voice Kids si è conclusa con la meritatadi Simone Grande , il giovane concorrente della squadra di Clementino succede a Melissa Agliottone, la vincitrice della...Solida terza nella Eastern Conference, Filadelfia è a una sola vittoria da Boston e Milwaukee ... La franchigia della Florida è sesta nell'Est prima di sfidare Filadelfia lunedì.Quinta giornata del girone di ritorno e prima esterna dopo una serie di tre consecutive giocate al PalaPania di Chiusi. Per la San Giobbe, impegno in trasferta alla Baltur Arena di Cento, sabato ...