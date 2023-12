Prima donna arbitro in Premier | cori di scherno da tifosi Fulham

ROMA - La 40enne Rebecca Welch è pronta a fare la storia in Premier League . Alle 16, in Fulham - Burnley , diventerà il primo arbitro donna a ... (247.libero)

Dopo aver eliminato l’Everton ai calci di rigore il Fulham si è qualificato per le semifinali di EFL Cup nelle quali affronterà il Liverpool. In ... (infobetting)

(Adnkronos) – “È una passione iniziata tanti anni fa, quando ho fatto il concorso per entrare in accademia. Tanto addestramento, tanti anni e oggi ... (giornaledellumbria)

... cosa che non gli avevo mai visto fare. Ora credo di sapere perché e che probabilmente non portava con sé lo strumento musicale ", ha specificato laal sito seznam.cz . Intanto la polizia ...Ha scalato i ranghi arbitrali e, nel 2021, è diventata lanominata ad arbitrare una partita di football maschile, in quarta divisione (la serie D italiana) e poi in FA Cup, nel terzo ...Ma oggi è stato anche il giorno della storica prima volta di un arbitro donna in Premier League. L'onore è toccato alla 40enne Rebecca Welch, impiegata del Servizio sanitario nazionale quando ha ...Una donna ha accoltellato il compagno della vicina di casa a Modena: la polizia l'ha arrestata per tentato omicidio, la ricostruzione ...