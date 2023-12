Prima del calcio d' inizio di Salernitana-Milan per Stefano Pioli si mette malissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nervi tesi, anzi tesissimi in casa. Soprattutto per il mister,, sempre più nel mirino. L'anticipo di venerdì sera, per i rossoneri, è stata un'altra partita da dimenticare: 2-2 all'Arechi contro laultima in classifica, un pareggio e un punticino acciuffati all'ultimo respiro grazie alla rete di Luka Jovic, alla terza marcatura in cinque partite. Ora la pausa natalizia: fuori dalla Champions League e con una classifica in Serie A che non peralcun sogno di gloria. Insomma, una stagione che rischia davvero di trasformarsi in un mezzo incubo, per il. Poi gli infortuni: anche contro laaltri due stop,Kjaer e poi Tomori, fanno in totale 31 infortuni muscolari da...