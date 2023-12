Preoccupazione per Lavezzi | problema di tossicodipendenza | quale droga utilizzava

(Di sabato 23 dicembre 2023) La notizia del ricovero diha sconvolto l’ambiente azzurro, da sempre legatissimo al campione argentino, il primo del post Maradona. Un fulmine a ciel sereno, improvvisamente, nei giorni scorsi, è stata resa nota la notizia del ricovero del “Pocho”, Ezequiel, il primo vero campione del Napoli post Maradona. Una notizia che ha scosso tremendamente l’ambiente partenopeo, legatissimo alla figura di, al Napoli dal 2007 al 2012, ben 5 anni, in cui con la sua rapidita e le sue giocate nello stretto, l’attaccante argentino ha fatto innamorare un’intera piazza. Una storia d’amore quella trae il Napoli, che ha segnato la rinascita calcistica del Napoli, che dopo il fallimento, si riaffacciava per la prima volta in Serie A. Una massima serie che nei cinque anni “ani” ha ...

Gli Stati Uniti hanno espresso la loro 'profonda preoccupazione ' con Israele per un incidente avvenuto lo scorso fine settimana in cui un'anziana ... (247.libero)

È il primo pilota della Ferrari, colui che ha l’obbligo di riportare in alto la gloriosa Rossa. Charles Leclerc è pronto per il 2024? Charles ... (sportnews.eu)

Preoccupazione in Argentina , Lavezzi rientra sedato: necessita cure e sostegno dopo lo choc per l’incidente in Uruguay. L’incidente occorso a ... (napolipiu)

Roma-Napoli, gara fisica in vista per gli azzurri: secondo il giornalista capitan Di Lorenzo dovrebbe far più attenzione ad un aspetto Dopo la ... (spazionapoli)

Attimi di terrorel'attore Charlie Sheen che è stato aggredito nella sua villa a Malibù da una vicina di casa, che ... Ma questo non aveva destato particolarenell'attore. Molestie e ......tre ostaggi uccisierrore dalle Idf. E ieri è giunta anche la conferma della morte di un altro cittadino rapito il 7 ottobre: il 73enne Gadi Haggai . Continua inoltre a destrareil ...Dopo la chiusura della strada per l'allarme sulla Garisenda. Si sono riuniti in un Comitato. L'annuncio del Comune: "Bus navetta dalla porta alla torre" ...– Preoccupazione in uno dei paesi della Franciacorta dove un insegnante che lavora in una scuola elementare è risultato positivo al vaiolo delle scimmie. L’uomo, che… Leggi ...