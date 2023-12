Premier League | Manchester United ko LIVE Newcastle Chiude Liverpool-Arsenal

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 23 dicembre , festività al via e sarà una giornata con tante big in campo tra serie A e Premier ... (infobetting)

ROMA - La 40enne Rebecca Welch è pronta a fare la storia in Premier League . Alle 16, in Fulham - Burnley , diventerà il primo arbitro donna a ... (247.libero)

Dopo aver eliminato l’Everton ai calci di rigore il Fulham si è qualificato per le semifinali di EFL Cup nelle quali affronterà il Liverpool. In ... (infobetting)

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Liverpool e Arsenal si giocano il primato nel big match di Anfield, valido per la 18ª giornata di: calcio d'inizio alle ore ...ROMA - La 40enne Rebecca Welch è pronta a fare la storia in. Alle 16, in Fulham - Burnley , diventerà il primo arbitro donna a dirigere una gara di. La Welch, che lavora presso il servizio pubblico britannico, è già stata la prima ad ...Tottenham - Everton: ecco le formazioni ufficiali della sfida della diciottesima giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 16.