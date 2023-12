Premier league 2023 24 | il Tottenham passa sull’Everton Cade il Newcastle con la matricola Luton

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nel pomeriggio che precede il weekend di Natale, anche insi è giocato con i risultati che hanno dato sfogio anche a qualche sorpresa importante. Per esempio, ilè caduto sul campo deldi, che quindici giorni fa aveva fatto soffrire un’altra grande del calcio inglese e mondiale, ossia il City. Contro il, ilha messo in mostra tutte le buone qualità e la voglia di prendersi tre punti d’oro in chiave salvezza, resi possibili grazie alla rete di Towsend. Nella gara invece fraed Everton è bastato un grande primo tempo agli uomini di Postecoglou per portarsi a casa l’intera posta. Al nono è Richarlison a mettere la sua firma sul taccuino ...

AGI - Rebecca Welch è diventata oggi la prima donna ad arbitrare una partita della Premier League inglese, l'incontro tra Fulham e Burnley a Londra, 18esima giornata di campionato. La quarantenne ha dato il via alla partita del Craven Cottage, stadio in cui aveva già arbitrato come ...