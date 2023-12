Preghiera della sera 23 Dicembre 2023 | “Fatti sentire Signore”

... dopo le critiche al ramadan che creerebbe problemi ai bimbi per via del digiuno, e altri provvedimenti, quellachiusura dei luoghi diè stata giudicata una misura eccessiva, ...Senz'altro una bizzarra gestionecomunicazione politica, in una campagna elettorale che sta ... Alle testate ieri snobbate è però arrivato oggi, con la canonica dicitura 'condi ..."Al sindaco chiediamo di aprire le sue porte ai cittadini e non a due cittadini su tre, che è quello che sta facendo in questo momento: governare solo una parte della città. Noi siamo disponibilissimi ...In almeno ottomila sono arrivati da varie regioni d'Italia a Monfalcone, il centro operaio una volta fortino della sinistra ma da anni gestito dalla Lega, per affermare due principi e sostenere che po ...