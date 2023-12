Pranzi e cene delle feste | attenzione ai piatti e ai bicchieri cancerogeni | ecco dove si trova la melamina e come ridurre il rischio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tanti ospiti in casa per Natale?che in queste situazioni escono dai ripostigli tutti quei, tazze,e vassoi con un aspetto plastico realizzati in materiale leggero e resistente, che contengono solitamente la, denominata anche melammina. Si tratta di una resina sintetica che è impiegata in sinergia con la Formaldeide, ovvero quella sostanza classificata da tempo“possibilmente cancerogena per l’uomo” sia dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC). Dato che il calore favorisce il rilascio di formaldeide, mangiare concomposti da resine melaminiche non è propriamente una buona idea, anzi, è un attoso per la nostra ...