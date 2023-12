Pozzuoli | Play for All | presentazione della rassegna giovedì 28

(Di sabato 23 dicembre 2023) “for All”,28 ladi inclusione sociale al Villaggio del Fanciullo Si presenta afor All” unadi inclusione sociale e di diritto all’accessibilità ideata da Anna Abbate, Anna Russolillo, Sonia Gervasio, Gea Palumbo per contribuire a rendere la comunità flegrea un luogo di appartenenza per tutti. Madrinamanifestazione Florinda Tegazzini.28 dicembre 2023 (ore 11.00), a, al Villaggio del Fanciullo (Via Campi Flegrei, 12), si svolgerà la conferenza stampa didi “for All” progetto promosso dal Gruppo archeologico Kyme, da Villaggio Letterario, da Lunaria A2 e ...

Mercato aperto e primo acquisto per la Virtus Imola che firma Gianmarco Fiusco,/guardia classe 2003. "Il nuovo acquisto sarà a disposizione per la trasferta di domenica a ...della sfida a...Mercato aperto e primo acquisto per la Virtus Imola che firma Gianmarco Fiusco,/guardia classe 2003. "Il nuovo acquisto sarà a disposizione per la trasferta di domenica a ...della sfida a...