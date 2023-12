Più libri più liberi | peccato per il provincialismo dei librai romani

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 23 dicembre 2023) È in quell’intermittente, quasi biomeccanico, riflesso rossino pulsante dal cuore a vetri della Nuvola dell’Eur che scorgi le vene irrorate di umana linfa. Cordoni ombelicali e scie serpentine di teste, corpi, esistenze, che in laocoontica processione si snodano dall’ingresso esterno fin dentro il corpaccione metallico e resinoso del centro congressi dove, come ogni dicembre, va in scena il paradiso della piccola e media editoria, “Piùpiù”. Anche la recentemente trascorsa edizione ha fatto registrare numeri record; una robustissima affluenza, un carnet di incontri, presentazioni, happening, firma-copie affollato assai e, per la gioia vivissima degli espositori, una cospicua mole di vendite librarie. Ci sarebbe di che gioire, non fosse che per masochistico spirito tutto interno alla piccineria capitolina anche questa edizione, come pure le ...