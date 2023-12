Pioli spiega il Milan a -8 dall’Inter | «Oggi dovevamo fare 4-5 gol»

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ilè a -8e domani, se dovesse arrivare un successo contro il Lecce, i rossoneri scivolerebbero a -11 dalla vetta.se la prende su DAZN per i tanti errori nel 2-2 con la Salernitana. C’È RAMMARICO – A Stefanonon piace il 2-2 di Salernitana-: «Lascia rimpianti come tante volte stiamo facendo in questa stagione. Probabilmente, forse, la cosa più difficile di questa partita era sbloccarla. Ce l’abbiamo fatta, controllando bene la partita, ma poi abbiamo commesso delle disattenzioni che ai nostri livelli non ci possiamo permettere. Poi siamo riusciti a rimontare e trovare un risultato positivo, ma non è quello che volevamo. Ci sono tante cose che stiamo pagando a caro prezzo e che purtroppo ci tolgono punti in classifica importanti. Che ci darebbero fiducia, ma è sempre ...

Non è uno che parla tanto, mabene le cose. Il rapporto era molto professionale, aveva ... Quando abbiamo fatto tutto il lavoro video e scouting live, io parlo direttamente cone lo staff, ...Yunus Musah tornerà dopo Natale. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport , checome il problema muscolare del centrocampista muscolare del Milan sia più grave del previsto. ...di Stefano...Alle 20,45 scendono in campo Salernitana-Milan, una partita non facile per entrambe. Queste le formazioni ufficiali. Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio ...Alle 20,45 scendono in campo Salernitana-Milan, una partita non facile per entrambe. Queste le formazioni ufficiali. Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; ...