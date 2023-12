Pics | il 27 dicembre l’inaugurazione del progetto ‘La Città medievale’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella comunica che si svolgerà martedì 27alle ore 18:00, in via Torre della Catena, la cerimonia d’inaugurazione del‘La. “Il programmacontinua ad aprire lo scrigno per mostrare le realizzazioni di pregevole valore che arricchiscono e valorizzano il patrimonio storico-artistico della”, spiegano il sindaco Mastella e il vicesindaco con delega aiFrancesco De Pierro. “Con un sistema d’illuminotecnica artistica, le Mura Longobarde, simbolo di quell’apogeo che lavisse in età medievale, saranno esaltate nella loro bellezza, nella loro identità e nella loro omogeneità attraverso il metodo dei link visivi. La luce ...