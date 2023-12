Piazza Affari migliore Borsa d’Europa | chiude il 2023 a +28% Alla faccia di disfattisti e iettatori

(Di sabato 23 dicembre 2023) È davvero una fine d’anno amara per quanti avevano sperato e remato contro l’Italia. Dopo le promozioni delle agenzie di rating, lo spred sceso anche dopo il voto sul Mes e tutte le varie rilevazioni Istat che parlano di un’economia e di un indice di fiducia in crescita costante, ora ci si mette anche ladi Milano: è di queste ore infatti la conferma di un anno straordinario per, che si appresta are ilcon una crescita del 28%. Un risultato che nessun’altrain Europa riesce anche solo ad eguagliare. Ladi Milanoil: è laIl listino che fa meglio dopo Milano, infatti è Madrid che raggiunge un pur felice ...

Un dato che fa bene anche adove le banche, che hanno in pancia un grande quantitativo di titoli del debito pubblico, pesano moltissimo. Bene anche i bond che beneficiano della discesa dello spread, arrivato a 155 punti base, ai minimi dal marzo 2022 ...