Piano Mattei e presidenza G7 | l’Italia nel 2024 ha tutte le carte in mano per fare la differenza

(Di sabato 23 dicembre 2023) di Lorenza Demicheli Il 2023 si sta per concludere, purtroppo senza alcun lieto fine. Le scosse di assestamento di una pandemia che ci siamo – quasi – lasciati alle spalle, conflitti e instabilità, stagnazione economica, aumento del debito e crescente impatto del cambiamento climatico sono solo alcune delle sfide che ci siamo trovati ad affrontare nel corso di quest’anno e che ci seguiranno nel prossimo. Ilsarà un anno cruciale percon ladel G7 e sul punto di lanciare un “ambiziosodi cooperazione con l’Africa”, che mi auguro venga sfruttato a pieno per raggiungere obiettivi di sostenibilità. In primis, l’azione per la giustizia climatica. I Paesi a basso reddito stanno affrontando sfide colossali a causa dei cambiamenti climatici, pur avendo contribuito in maniera minima alle emissioni ...