Petosino | “Beppe scarpulì” va in pensione | chiude lo storico calzolaio

(Di sabato 23 dicembre 2023)(Sorisole).lodi. Dopo 43 anni Giuseppe Oldrati, da tutti affettuosamente conosciuto come “”, va in. Abbassa la saracinesca concludendo la sua attività, a cui si è sempre dedicato con passione. Il suo negozio costituiva un riferimento per il territorio: era una presenza consolidata, come spesso accade per le realtà più longeve, specialmente nei paesi e nelle frazioni, dove generalmente le persone hanno rapporti stretti e vivono il tessuto urbano con una certa intensità. I negozianti come, così, diventano amici, confidenti con cui scambiare quattro chiacchiere ma anche confrontarsi su qualsiasi argomento, di portata generale o personale. La mamma di ...