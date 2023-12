Pesaro-Varese oggi in tv | programma | orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 13^ giornata dellaA1di. Testa a testa tra due grandi deluse di questo avvio di stagione. Gli uomini allenati da coach Buscaglia hanno collezionato fin qui appena 10 punti, prendendo un po’ di respiro grazie alla vittoria di misura contro Pistoia. Va molto peggio ai lombardi, penultimi a 6 punti e reduci da quattro sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 23 dicembre sul parquet della Vitrifrigo Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in-Virtus Bologna, valida per laA1di ...

Leggi anche Basket - Tesseramento ok: Nico Mannion esordirà acon la Openjobmetis Basket - Mannion -, l'accordo è ufficiale: in biancorosso fino a giugno 2025 Basket - Il colpo della ...Turno prenatalizio per il campionato di pallacanestro di Serie A: la Openjobmetisgioca asabato 23 dicembre dalle 20,30, rinforzata dall'arrivo di Nico Mannion . Alla stessa ora in campo anche la Uyba a Conegliano mentre i Mastini saranno in pista alle 18,30, in casa ...Questa tredicesima giornata di campionato vedrà la capolista Brescia affrontare Venezia in un incontro decisivo per il titolo di campione d'inverno. Inoltre, Pesaro e Varese si sfideranno per la lotta ...Andrea Cinciarini debutta sotto le volte dell’astronave dopo vent’anni, sull’altro fronte invece ci sarà l’esordio di Nico Mannion ...