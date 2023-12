Perché i nostri giudici non sanno più mettersi nei panni dell’aggredito

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 23 dicembre 2023) La vicenda del gioielliere condannato a quasi due decenni di carcere e a risarcire i danni per una somma esorbitante per avere ferito a morte un rapinatore, ha suscitato in molti (compreso chi scrive) un profondo senso di sconcerto, quello che si prova davanti ad una evidente ingiustizia. In effetti, a conti fatti, il gioielliere ha subito le stesse conseguenze penali e civili che subirebbe un killer prezzolato che spara in maniera premeditata ad una persona che cammina per strada. Giustizia ingiusta Il diritto però, dirà qualcuno, è una disciplina tecnica, che segue una logica diversa da quella del senso comune, e qualcun altro ricorderà che già nell’antica Roma (patria dei giuristi), Cicerone (106 – 43 a.C.) affermava che spesso la più raffinata applicazione della legge coincide con la più grande ingiustizia (summum ius, summa iniuria). Tuttavia è anche vero che quando le ...