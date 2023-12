Perché Chiara Ferragni è il simbolo del degrado | Amedeo picchia durissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) I vip iniziano a prendere le distanze da. È il caso diGrieco, membro del noto duo Pio e. In occasione della presentazione del film della coppia "Come può uno scoglio", il comico si è soffermato proprio sulla vicenda del pandoro "griffato". "Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per- premette - spero che il suo caso sia l'inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia ildi unculturale. Una persona che dice chiedo scusa e do un milione di euro è una persona che sottovaluta l'intelligenza delle persone". Eè solo l'ultimo di una lunga lista di personaggi famosi che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Prima del ...