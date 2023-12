Per gli Stati Uniti c’è un ruolo dell’Italia nel Pacifico

Leggi su panorama

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nella geopolitica dell’area, il nostro Paese, insieme con Giappone e Regno Unito, può essere un freno all’espansione di Pechino. Entrando nel 2024, Giorgia Meloni raccoglie il testimone della presidenza G7 dal Giappone secondo la consuetudine di questo esclusivo club di potenti della Terra. I rapporti con Tokyo, in compenso, non appaiono destinati a diradarsi bensì a farsi più stretti. Sono le leggi impersonali della geopolitica a postularlo, e un’America che conta sempre più sul triangolo Giappone-Italia-Regno Unito per il presidio di scenari complessi. Da giorni a Tokyo tengono banco scandali di natura finanziaria che hanno investito diverse fazioni dell’LDP, il partito che esprime la maggioranza della Dieta - cioè il Parlamento - e il governo. La copertura mediatica della vicenda ha creato qualche imbarazzo allo stesso premier nipponico Fumio Kishida, che non vuole destabilizzare il ...