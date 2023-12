Pensione | l' opzione aliquota aggiuntiva | come avere un extra dell' 1%

Come si andrà in pensione nel 2024 ? La legge di bilancio del governo Meloni ha alla fine prorogato Quota 103, così Come Ape Sociale e Opzione ... (open.online)

Quota 103 consentirà laanticipata a 17 mila persone, sempre che questi lavoratori ... Quanto adonna, le lavoratrici che maturano il requisito l'anno prossimo saranno 2.200. Si tratta ...Dalle stime, consentirà laanticipato a non più di 17mila persone nel 2024. Per il resto, è confermata l'Ape sociale, ma sale il requisito (63 anni e 5 mesi). Puredonna subisce una ...Aliquota aggiuntiva per chi posticipa la pensione. L’Istituto nazionale di previdenza sociale con il messaggio n.4558/2023 ha spiegato la misura specifica dedicata a coloro che non accedono a Quota ...Secondo le stime, consentirà la pensione anticipata a 17mila persone nel 2024. Confermata l'Ape sociale ma sale il requisito (63 anni e 5 mesi). Anche Opzione donna subisce una nuova stretta: l'età ...