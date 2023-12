Pellegrini si riprende la Roma | crolla il Napoli che finisce in 9

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 23 dicembre 2023), 23 dicembre 2023 – Latorna al successo, dopo il ko di Bologna, superando il1-0 grazie al gol di, con una gara attenta e di spessore tecnico e tattico contro la squadra di Mazzarri, apparsa involuta e nervosa, che chiude in nove uomini. Lasale così a 28 punti, al sesto posto, superando i partenopei fermi a 27. Ilsubisce il ko all’Olimpico dopo che era rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime sette gare di Serie A contro la(5 vittorie e 2 pareggi) con l’ultimo successo dei giallorossi datato 2 novembre 2019. Josè Mourinho per il big match conferma Belotti dal 1? al fianco di Lukaku, vista l’assenza di Dybala, con Bove, Cristante e Paredes a comporre la mediana, ein panchina. In difesa ...