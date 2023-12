Pellegrini e Lukaku stendono il Napoli | la Roma vince 2-0

Decide, sigilla. Il primo gol col Napoli già in 10 e poco dopo i 3 cambi (, El Shaarawy, Azmoun) più 1 (Celik) con cui Mourinho ribalta la squadra. I gol arrivano sulla ...Al 66' cartellino rosso per Matteo Politano. All'86' espulso anche per Osimhen. Partenopei in 9La decide Lorenzo Pellegrini, soprattutto lui. Il gol di Lukaku, quello della festa completata, quello che chiude il match, arriva quasi allo scadere, quando il Napoli non aveva più le ...La Roma regala un bel Natale ai suoi tifosi. I giallorossi vincono contro il Napoli 2-0, una sfida per la lotta Champions rilanciandosi in classifica.