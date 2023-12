Pattinaggio di figura | Tali-Lafornara trionfano nella danza Junior ai Campionati Italiani 2023

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nessuna sorpresafree dance, segmento che ha inaugurato la seconda e ultima giornata deianididi, evento in scena a Pinerolo (Torino). Al termine del segmento più lungo infatti ad ottenere il titolo tricolore sono stati Noemi-Noah. La coppia, già abbondantemente in testa dopo la rhythm dance, ha eseguito un programma imbastito da un GOE positivo in ogni elemento presentato, guadagnando 98.55 (52.45, 46.10) per 157.72, ben distanziando Beatrice Venutra-Stefano Frasca, piazzatisi al secondo posto con 83.82 (44.72, 39.10) per 140.13 malgrado il terzo libero viziato da un realizzazione non ottimale del set di twizzles. Bene poi Vittoria Petracchi-Daniel Basile, secondi ...

Applausi a scena aperta allo Stadio Olimpico di Pinerolo per Charléne Guignard-Marco Fabbri. I veterani della danza hanno dominato in lungo e in ... (oasport)

Dopo la spettacolare prima giornata di ieri, ancora appuntamento da non perdere, ad ingresso gratuito, con i Campionati Italiani di pattinaggio di figura. Allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pinerolo, per l'evento, organizzato dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, sono andati in scena gli short program e le Rhythm Dance ...Al via i Campionati Italiani di pattinaggio di figura nella cornice dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pinerolo. Spazio agli short program e alle Rhythm Dance di ogni ambito nella prima giornata che ha aperto le gare.