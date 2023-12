Pattinaggio di figura | Guignard-Fabbri trionfano agli Italiani 2023! Sesta vittoria consecutiva per i veterani

(Di sabato 23 dicembre 2023) La sinfonia numero 6 di Charléne-Maco. La coppia veterana ha vinto per lavoltai Campionati2023 didi, incantando lo Stadio Olimpico di Pinerolo con una free dance da brividi. Una vera e propria poesia quella confezionata dallievi di Barbara Fusar Poli, abili a raccogliere il massimo del livello in ogni singolo elemento, tutti premiati con un grado di esecuzione stellare raggiungendo un plebiscito di +4 e +5 da parte di ogni giudice. Facendo chiaramente anche il vuoto nelle components gli azzurri hanno raccolto 138.39 (79.19, 59.20) sfiorando quota 230 con 229.98. Ottimi segnali poi per Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, autori di un secondo segmento da 107.30 (61.70, 45.60) per ...

Dopo la spettacolare prima giornata di ieri, ancora appuntamento da non perdere, ad ingresso gratuito, con i Campionati Italiani didi. Allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pinerolo, per l'evento, organizzato dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, sono andati in scena gli short program e le Rhythm Dance ...Al via i Campionati Italiani didinella cornice dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pinerolo. Spazio agli short program e alle Rhythm Dance di ogni ambito nella prima giornata che ha aperto le gare. Subito in ...Nessuna sorpresa nella free dance Junior, segmento che ha inaugurato la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani 2023 di pattinaggio di figura, evento in scena a Pinerolo (Torino). Al termine ...