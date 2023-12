Pattinaggio artistico | Sarina Joos è la nuova Campionessa d’Italia! Seconda Gutmann | ma non mancano le polemiche

Leggi su oasport

(Di sabato 23 dicembre 2023) Si chiude tra il boato di disappunto del pubblico di Pinerolo la gara individuale femminile valida per i Campionati Italiani 2023 di. La prova, sentitissima in quanto di fatto determinava le assegnazioni per gli Europei, è terminata con la vittoria della new entry, ma a determinare la protesta degli spettatori è stato il responso del punteggio di Anna Pezzetta che, dopo la leadership nello short, è scivolata in terza posizione. Ma andiamo con ordine. Il programma libero si è aperto con la prestazione notevole di Lara Nakiche, partendo dalla settima piazza, si è resa artefice di una programma libero iper competitivo, dove ha atterrato la combinazione triplo lutz/euler/triplo salchow oltre che altri quattro tripli e due doppi axel, vincendo il segmento e ...