Passata al Senato la Manovra scritta sull’acqua Ancora qualche spiraglio per il Superbonus | FI insiste con la proroga

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 23 dicembre 2023) Passa, con la fiducia del, la secondadel governo Meloni. Il via libera di Palazzo Madama arriva con 109 sì, 72 no e 2 astenuti. Una legge di Bilancio finanziata per due terzi (15 miliardi) in deficit. Unaasfittica, che non contiene misure per la crescita, zero per gli investimenti e non fa nulla per l’emergenza salariale. Il taglio del cuneo fiscale è unadunque non porterà nelle buste paga di gennaio un euro in più. “Viviamo in tempi complicati – ha commentato a caldo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – quindi abbiamo deciso di aiutare le famiglie più bisognose”. Ma non risultano né misure a favore delle imprese né misure a sostegno delle famiglie. Urlano poi vendetta i tagli alle pensioni e alla sanità. Altro che superamento della Fornero. Sul fronte pensioni c’è il ...