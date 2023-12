Pasquale Mazzocchi sa fare cose

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 23 dicembre 2023) Dicevano i saggi, o presunti tali, di un tempo che a far tantenon ne riesce buona mezza. Ed era uno sprone a concentrarsi su un’attività per volta, senza volere stra. E per estensione era un consiglio a scegliersi un campo, un lavoro, e concentrarsi solo su quello. Raccontava Goffredo Parise che un tizio di Vicenza, per far capire questo concetto ai suoi figli, aveva messo loro dei paraocchi tipo quelli dei cavalli per farli concentrare solo e soltanto su quello che avevano davanti: che per il più grande erano i libri (il tizio di Vicenza era un ricco vicentino), la mezzana il piano, il più piccolo il legno. Crebbero tre grandi artisti, ma tutti e tre parecchio strabici. L’idea che a far tantenon ne riesce buona mezza era diffusissima pure nel calcio. Forse lo è diffusa ancora. E c’erano allenatori che i paraocchi del ...