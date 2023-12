Parolo | “Milan | errori nella programmazione Se Tomori si tocca lì…”

Marco Parolo , ex giocatore della Lazio, ha detto la sua sul sorteggio di Europa League, esprimendo un pensiero sul Milan (pianetamilan)

Marco Parolo , opinionista ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Dazn del Milan e delle possibilità per lo scudetto Marco Parolo , opinionista ... (calcionews24)

L'ex calciatore Marco Parolo , analista e commentatore di DAZN, è stato ospite in studio a Radio-Tv Serie A parlando anche del Milan (pianetamilan)

Parolo è intervenuto negli studi di DAZN per parlare della sconfitta del Milan contro l’Udinese. Ecco le sue parole (pianetamilan)

Parolo : «Inter o Milan? Occhio alla Juventus. Zirkzee gol al 70%»

Parolo mette anche la Juventus fra le pretendenti al titolo in Serie A, con Inter e Milan che non riescono a staccare i bianconeri in classifica. ... (inter-news)