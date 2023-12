Panico durante la crociera | la tempesta sorprende la nave con 266 passeggeri a bordo VIDEO

(Di sabato 23 dicembre 2023) Pubblicato il 23 Dicembre, 2023 Ladanorvegese MS Maud è stata rimorchiata nel porto di BremerHafen, in Germania. Mentre viaggiava da Floroe in Norvegia verso la città di Tilbury in Gran Bretagna, è rimasta intrappolata in una violentache ha colpito il mare del Nord con onde altissime. Il tutto testimoniato da alcunigirati dai. MS Maud #hurtigruten now pic.twitter.com/i5m2qSJIrr — Sea & son (@OnDeepWater) December 22, 2023 Il maltempo ha causato la rottura delle finestre di alcuni ponti e l’interruzione della corrente elettrica. MS Maud pic.twitter.com/C1efSdyn4B— Sea & son (@OnDeepWater) December 23, 2023 MS Maud pic.twitter.com/C1efSdyn4B— Sea & son (@OnDeepWater) December 23, 2023 A266 ...

